Новый коронавирус: цены на медицинские маски взлетели, Facebook и Amazon отреагировали на ажиотаж

Медицинские маски. Фото: Аргументы Недели

https://racurs.ua/n134319-novyy-koronavirus-ceny-na-medicinskie-maski-vzleteli-facebook-i-amazon-otreagirovali-na-ajiotaj.html

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Новый коронавирус резко повысил спрос на медицинские маски. Хотя медики и утверждают, что маска вряд ли поможет защититься от заражения SARS-CoV-2, в аптеках в последние дни наблюдается настоящий ажиотаж и маски могут купить не все желающие.

В Украине цены на медицинские маски повысились в 2−8 раз. Если ранее упаковка из 50 масок стоила 50 грн, то сейчас за такое количество придется заплатить от 100 грн до 1 тыс. грн. Об этом свидетельствуют цены на крупнейшей украинской торговой интернет-площадке Prom.ua.

В соцсетях появляются сообщения, что в некоторых аптеках уже невозможно приобрести медицинские маски.

Такая же картина наблюдается и в других странах. Платформа Facebook решила начать борьбу с паникой и дезинформацией относительно глобальной эпидемии коронавируса. Компания ужесточила правила размещения рекламы с упоминанием коронавируса, а также запретила объявления, в которых обещают вылечить от коронавируса или создают панику вокруг эпидемии.

Руководство компании даже грозится удалять посты, содержащие дезинформацию о коронавирусе.

Еще один интернет-гигант Amazon разослал продавцам предупреждение, что за взвинчивание цен на медицинские маски они будут удалены из партнеров платформы.

А вот в Иране, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сохраняют спокойствие. Вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари заявил, что Иран добился самодостаточности в производстве медицинских масок. В ближайшее время пять млн медицинских масок будут распределены в медцентрах среди врачей и медперсонала.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).