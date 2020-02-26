Эпидемия коронавируса: в ВОЗ считают, что мир не готов к COVID-19

В мире продолжается вспышка коронавируса, фото: MY.UA

https://racurs.ua/n134283-epidemiya-koronavirusa-v-voz-schitaut-chto-mir-ne-gotov-k-covid-19.html

Ракурс

К эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 не готовы ряд стран мира, которые не имеют такой системы эпиднадзора, как в Китае.

Об этом глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Ейлворд заявил во вторник после возвращения из китайского города Ухань, который является эпицентром вспышки SARS-CoV-2, сообщает издание Business Insider.

По его словам, принятые Китаем меры, несмотря на то, что они были «старомодными», применяются «с суровостью и инновационным подходом в масштабах, которых мы никогда не видели в истории», в результате чего удалось предотвратить инфицирование сотен тысяч людей.

За 30 лет, работаю в этой сфере, я этого раньше не видел, и не был уверен, что это сработает, — отметил эксперт.

Ейлворд подчеркнул, что эта вспышка коронавируса является «быстро растущей эпидемией в разных точках мира», с которой нужно очень быстро справиться, чтобы предотвратить пандемию.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий недавнозаявил, что украинские власти готовы, в случае необходимости, перекрывать страну для борьбы с распространением нового коронавируса.