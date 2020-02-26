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"Трубу прорвало": новая порция записей из ГБР рассказывает о связи Портнова с обысками на «Прямом», фото — "Новини Ніжина"

«Трубу прорвало»: новая порция записей из ГБР рассказывает о связи Портнова с обысками на «Прямом»

26 фев 2020, 10:20
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В сеть 26 февраля выложили новую порцию записей из якобы кабинета экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы. Телеграм-канал «Трубу прорвало» на этот раз рассказывает о связи чиновника эпохи президентства Януковича Андрея Портнова с обысками на телеканале «Прямой».

На одном из треков слышно якобы голоса Трубы, пресс-секретаря ГБР и руководителя патронатной службы. Они обсуждают 1 июля 2019 года написание пресс-релиза, в котором надо сообщить о том, что ГБР не проводит обыски на телеканале «Прямой».

Посреди разговора выясняется, что Портнов имеет «колоссальные процессуальные права» в их органе, поскольку является заявителем по делу.

На другой записи, которую якобы сделали 14 августа, Труба с руководителем следственного отдела ГБР Корецким заслушивают дело относительно «Прямого». Собеседники сообщают, что «дело липовое» и не могут отыскать связь между владельцем телеканала Макеенко и Петром Порошенко. Кроме того, выясняется, что в Европе обыски могут назвать политическим преследованием.

По уклонению от уплаты налогов вообще трудно что-то сказать. Он должен указать, что сам Макеенеко не платит налоги. По Порошенко мы ничего здесь не видим, — говорится в записях.

Во время разговора в кабинет зашел еще один следователь и слышится фраза, в которой прозвучало имя «Андрей».

Объемы просто огромные. Когда я ему говорю, «Андрей, просим вас: хотя бы дайте нам, чтобы обыск, тех людей, адреса…». Какое-то двоевластие, — говорится в записи.

Источник: Ракурс


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