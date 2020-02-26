Трубу прорвало: нова порція записів з ДБР розповідає про зв'язок Портнова з обшуками на «Прямому», фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n134282-trubu-prorvalo-nova-porciya-zapysiv-z-dbr-rozpovidaie-pro-zv-yazok-portnova-z-obshukamy.html

Ракурс

У мережу 26 лютого виклали нову порцію записів із нібито кабінета екс-голови Держбюро розслідувань Романи Труби. Телеграм-канал «Трубу прорвало» цього разу розповідає про зв’язок посадовця епохи президентства Януковича Андрія Портнова із обшуками на телеканалі «Прямий».

На одному із записів чути начебто голоси Труби, прес-секретаря ДБР і керівника патронатної служби. Вони обговорюють 1 липня 2019 року написання прес-релізу, у якому треба повідомити про те, що ДБР не проводить обшуки на телеканалі «Прямий».

Посеред розмови з’ясовується, що Портнов має «колосальні процесуальні права» у їхньому органі, оскільки той є заявником у справі.

В іншому записі, який начебто зробили 14 серпня, Труба із керівником слідчого відділу ДБР Корецьким заслуховують справу щодо «Прямого». Співбесідники доповідають, що справа липова і не можуть відшукати зв’язок між власником телеканалу Макеєнком і Петром Порошенком. Крім того, з’ясовується, що у Європі обшуки можуть назвати політичним переслідуванням.

Щодо ухилення від сплати податків взагалі важко щось сказати. Він мав вказати, що сам Макеєнеко не сплачує податки. По Порошенку ми нічого тут не бачимо, — йдеться у записах.

Під час розмови у кабінет зайшов ще один слідчий і чується фраза, у якій пролунало ім’я «Андрєй».