Япония закрывает школы, Корея требует отставки президента, Гонконг платит соцпомощь: хроника распространение коронавируса, фото — Pixabay

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В Китае по состоянию на утро 26 февраля отчитались о 406 новых случаях заражения коронавирусом и 52 смертях от заболеваний, которые он вызвал. Как сообщает в Твиттер ресурс BNO, все они зарегистрированы в провинции Хубэй.

Полиция Китая задержала более 1,5 тыс. человек за продажу поддельных медицинских масок в пределах 688 уголовных дел. Изъяли более 31 млн единиц контрафактного продукта, который изготовили без соблюдения национальных и международных стандартов. Стоимость конфискованного груза составляет более 24,8 млн долл.

В Японии самая худшая ситуации на севере страны. Поэтому здесь из-за угрозы распространения коронавируса закроют все школы. Это решение касается 1,6 тыс. государственных образовательных учреждений самой северной японской префектуры Хоккайдо, сообщило агентство Kyodo. В этой провинции зафиксировали 35 случаев заражения. Всего же в Японии на данный момент отмечено 862 случая инфицирования. Большинство из них — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту Йокогамы. Четверо зараженных в Японии умерли.

Между тем более 400 тыс. южнокорейцев подписали петицию с требованием импичмента президента страны Мун Чжэ Ина из-за неспособности справиться со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Если петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власть обязана на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.

Составители документа раскритиковали правительство за то, что оно вовремя не закрыло границу с Китаем после того, как вспышка заболевания в соседней стране приобрела опасные масштабы. Кроме того, Мун Чжэ обвиняют в том, что Корея отправила 3 ​​млн масок в Китай и не смогла остановить рост цен на них внутри страны.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1 тыс. 146 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто. Под подозрением инфицирования сейчас находится 16 тыс. 734 человека. Прошлой ночью стало известно об инфицировании американского солдата на американской военной базе Camp Carroll. Это первый случай коронавируса в армии США.

А вот власти Гонконга решили поддержать свое население и объявили о выплате 1,3 тыс. долл. всем гражданам в качестве социальной помощи, связанной с распространением нового вируса. В решении говорится, что «антиправительственные акции и эпидемия коронавирусной инфекции нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга». Деньги выплатят всем взрослым жителям этого специального административного района КНР.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)