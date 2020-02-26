Японія закриває школи, Корея вимагає відставки президента, Гонконг платить соцдопомгу: хроніка поширення коронавірусу, фото — Pixabay

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У Китаї станом на ранок 26 лютого відзвітували про 406 нових випадків зараження коронавірусом і 52 смерті від захворювань, які він спричинив. Як повідомляє у Твіттер ресурс BNO, усі вони зареєстровані у провінції Хубей.

Поліція Китаю затримала понад 1,5 тис. осіб за продаж підроблених медичних масок у межах 688 кримінальних справ. Вилучили понад 31 млн одиниць контрафактного продукту, який виготовили без дотримання національних і міжнародних стандартів. Вартість конфіскованого вантажу становить понад 24,8 млн дол.

У Японії найгірша ситуації на півночі країни. Тому тут через загрозу поширення коронавірусу закриють всі школи. Це рішення стосується 1,6 тис. державних освітніх установ найпівнічнішої японської префектури Хоккайдо, повідомило агентство Kyodo. У цій провінції зафіксували 35 випадків зараження. Всього ж в Японії на даний момент відзначено 862 випадки інфікування. Більшість з них — це пасажири і екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess, який вже більше двох тижнів перебуває на карантині в порту Йокогами. Четверо заражених в Японії померли.

Тим часом понад 400 тис. південнокорейців підписали петицію з вимогою імпічменту президента країни Мун Чже Іна за нездатність впоратися зі спалахом захворювання, викликаного коронавірусом нового типу. Якщо петиція, розміщена на сайті адміністрації лідера країни, набирає більше 200 тис. підписів, влада зобов’язана на неї відреагувати. У даному випадку це має відбутися не пізніше 4 березня.

Укладачі документа розкритикували уряд за те, що він вчасно не закрив кордон із Китаєм після того, як спалах захворювання в сусідній країні набув небезпечних масштабів. Крім того, Мун Чже звинувачують у тому, що Корея відправила 3 млн масок в Китай і не змогла зупинити зростання цін на них всередині країни.

Згідно з останніми даними, в Південній Кореї зареєстровано 1 тис. 146 випадків зараження коронавірусом, 12 осіб померли. Більшість випадків зафіксовані в місті Тегу і в сусідній провінції Кенсан-Пукто. Під підозрою інфікування наразі перебуває 16 тис. 734 особи. Минулої ночі стало відомо про інфікування американського солдата на американській військовій базі Camp Carroll. Це перший випадок коронавірусу в армії США.

А от влада Гонконгу вирішила підтримати своє населення й оголосила про виплату 1,3 тис. дол. усім громадянам у якості соціальної допомоги, пов’язаної із розповсюдженням нового вірусу. У рішенні йдеться про те, що «антиурядові акції і епідемія коронавірусної інфекції завдали важкого удару по економіці Гонконгу». Гроші виплатять всім дорослим жителям цього спеціального адміністративного району КНР.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)