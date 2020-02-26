Епідемія коронавірусу: у ВООЗ вважають, що світ не готовий до COVID-19

У світі триває спалах коронавірусу, фото: MY.UA

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До епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 не готові низка країн світу, які не мають такої системи епідемнагляду, як у Китаї.

Про це очільник міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я в Китаї Брюс Ейлворд заявив у вівторок після повернення з китайського міста Уханя, котре є епіцентром спалаху SARS-CoV-2, повідомляє видання Business Insider.

За його словами, вжиті Китаєм заходи, попри те, що вони були «старомодними», застосовуються «з суворістю та інноваційним підходом в масштабах, яких ми ніколи не бачили в історії», в результаті чого вдалося запобігти інфікуванню сотень тисяч людей.

За 30 років, що працюю у цій сфері, я цього раніше не бачив, і не був впевнений, що це спрацює, — зазначив експерт.

Ейлворд наголосив, що цей спалах коронавірусу є «швидко зростаючою епідемією в різних точках світу», з якою потрібно дуже швидко впоратися, щоб запобігти пандемії.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я Михайло Радуцький нещодавно заявив, що українська влада готова, в разі необхідності, перекривати країну для боротьби з поширенням нового коронавірусу.