В Харькове проспект Григоренко снова переименовали в проспект Жукова, фото: Бистриченко Валентин

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В Харькове депутаты горсовета сегодня снова проголосовали за возвращение проспекту Григоренко названия в честь советского маршала Жукова.

За соответствующее решение проголосовали 52 депутата, против — восемь. Об этом сообщает издание MediaPort.

Представляя этот вопрос на сессии начальник Отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый заявил, что в горсовет с соответствующей инициативой обратилась ряд ветеранских организаций города, поскольку, по его словам, с именем Жукова связан ряд исторических событий в Украине, в том числе в Харькове.

Он отметил, что в Харькове с 19 ноября 2019 года по 19 января 2020 года проводилось общественное обсуждение, в результате которого большинство опрошенных поддержали переименование.

В 2016 году в рамках декоммунизации в Харькове проспект Жукова переименовали в проспект Григоренко. В июне 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту прежнее название. Однако 5 сентября Харьковский окружной админсуд признал его незаконным, а 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил решение суда предыдущей инстанции.

Напомним, в июне 2019 года за возвращение проспекта Жукова проголосовали 60 из 75 присутствующих на заседании депутатов горсовета Харькова, 12 были против.