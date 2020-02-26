У Харкові проспект Григоренка знову перейменували на проспект Жукова, фото: Бистріченко Валентин

https://racurs.ua/ua/n134318-harkivska-miskrada-znovu-progolosuvala-za-povernennya-prospektu-jukova.html

Ракурс

У Харкові депутати міськради сьогодні знову проголосували за повернення проспектові Григоренка назви на честь радянського маршала Жукова.

За відповідне рішення проголосували 52 депутати, проти — вісім. Про це повідомляє видання MediaPort.

Представляючи це питання на сесії начальник Відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексій Хорошковатий заявив, що до міськради з відповідною ініціативою звернулася низка ветеранських організацій міста, оскільки, за його словами, з іменем Жукова пов’язана низка історичних подій в Україні, зокрема й у Харкові.

Він зазначив, що в Харкові з 19 листопада 2019 року по 19 січня 2020 року проводилося громадське обговорення, в результаті якого більшість опитаних підтримали перейменування.

У 2016 році в межах декомунізації в Харкові проспект Жукова перейменували на проспект Григоренка. У червні 2019 року Харківська міська рада повернула проспектові попередню назву. Однак 5 вересня Харківський окружний адмінсуд визнав його незаконним, а 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду попередньої інстанції.

Нагадаємо, у червні 2019 року за повернення проспекту Жукова проголосували 60 із 75 присутніх на засіданні депутатів міськради Харкова, 12 були проти.