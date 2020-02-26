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Ракурс
Медичні маски. Фото: Аргументи Тижня

Новий коронавірус: ціни на медичні маски злетіли, Facebook і Amazon відреагували на ажіотаж

26 лют 2020, 17:10
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Новий коронавірус різко підвищив попит на медичні маски. Хоча медики і стверджують, що маска навряд чи допоможе захиститися від зараження SARS-CoV-2, в аптеках у останні дні спостерігається справжній ажіотаж і маски можуть купити не всі бажаючі.

В Україні ціни на медичні маски підвищилися в 2−8 разів. Якщо раніше упаковка з 50 масок коштувала 50 грн, то зараз за таку кількість доведеться заплатити від 100 грн до 1 тис. грн. Про це свідчать ціни на найбільшому українському торговельному інтернет-майданчику Prom.ua.

Скріншот сторінки Prom.ua

У соцмережах з’являються повідомлення, що у деяких аптеках вже неможливо придбати медичні маски.

Така ж картина спостерігається і в інших країнах. Платформа Facebook вирішила почати боротьбу з панікою і дезінформацією щодо глобальної епідемії коронавірусу. Компанія посилила правила розміщення реклами зі згадкою про коронавірус, а також заборонила оголошення, у яких обіцяють вилікувати від коронавірусу або створюють паніку навколо епідемії.

Керівництво компанії навіть погрожує видаляти пости, які містять дезінформацію про коронавірус.

Ще один інтернет-гігант Amazon розіслав продавцям попередження, що за накручування цін на медичні маски вони будуть виключені з партнерів платформи.

А ось в Ірані, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, зберігають спокій. Віце-президент з науки і технологій Сорена Саттар заявив, що Іран домігся самодостатності у виробництві медичних масок. Найближчим часом п’ять млн медичних масок будуть розподілені в медцентрах серед лікарів і медперсоналу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Джерело: Ракурс


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