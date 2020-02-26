Зарплата Авакова: скільки заробив очільник МВС у 2018-2019 роках / Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n134320-mayje-milyon-stalo-vidomo-skilky-zarobyv-avakov-torik-u-mvs-dokument.html

Ракурс

Міністерство внутрішніх справ України відповіло на запит «Ракурсу» та повідомило, яку заробітну плату отримав очільник силового відомства Арсен Аваков у 2018 та 2019 роках. Зокрема, за 2018 рік міністр отримав понад 739 тис. грн, а у 2019 році ця цифра зросла до понад 902 тис. грн.

Авакову виплачено заробітну плату: за грудень 2018 року — 62 746 грн; за грудень 2019 року — 76 338 грн, — повідомили в МВС у відповідь на запит «Ракурсу».

Також там додали, що перший заступник глави МВС Сергій Яровий у грудні 2019 року отримав 75,6 тис. грн зарплатні.

В МВС повідомили, що оплата праці міністра та його заступників здійснюється відповідно до постанов Кабміну від 20 квітня 2016 року № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія закону «Про державну службу», від 4 листопада 2015 року № 910 «Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та організацій», від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» та від 3 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць».