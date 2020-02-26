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Ракурс
Депутату розбили яйце об голову. Фото: ua-reporter.com

У Миколаєві депутату від «Опозиційного блоку» розбили яйце об голову (ФОТО, ВІДЕО)

26 лют 2020, 17:37
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У Миколаївській міській раді депутату від фракції «Опозиційний блок» Павлу Зоткіну розбили яйце об голову.

Це зробили представники «Національних дружин» на третьому поверсі мерії. Нещодавно, 23 лютого, Зоткін на власній сторінці у Facebook прикріпив листівку з російським прапором і написав: «Зі святом, чоловіки!». Про це повідомляє «Преступности.НЕТ».

У Facebook опублікували відео інциденту. На кадрах видно, як активіст спілкується з депутатом на тему агресії Росії проти України. Чоловік присоромив депутата за публікацію в соцмережі світлини з прапором РФ. На це Зоткін відповів, що, коли він публікував картинку, не побачив російський прапор, а увагу хотів приділили кадрами з фільму «Офіцери».

Я хочу поздоровити зі святом 23 лютого та нагородити зіркою перемоги, — заявив активіст, а його товариш у цей момент розбив яйце об голову депутата.

Скріншот зі сторінки депутата у Facebook

Депутату розбили яйце об голову. Фото: «Преступности.НЕТ»

Нагадаємо, у січні народний депутат із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива побився в ресторані з ветераном АТО. Нардеп першим накинувся на опонента.


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