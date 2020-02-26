Антон Геращенко на посаді заступника та радника Авакова заробив понад 370 тис. грн / Фото: wikimedia

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Ракурс

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, за період з 25 вересня по 31 грудня 2019 року отримав 286,4 тис. грн зарплатні. Про це повідомили в МВС у відповідь на запит «Ракурсу».

Геращенку А. Ю. за період з 25 вересня по 31 грудня 2019 року виплачено заробітну плату у сумі 286 440 грн 58 коп, — йдеться у відповіді МВС.

Окрім цього, в профільному міністерстві повідомили, що перебуваючи на посаді радника Авакова, за період з 25 березня 2014 року по 20 листопада 2014 року Геращенко отримав майже 90 тис. грн заробітної плати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аваков на посаді міністра за 2018 рік отримав понад 739 тис. грн зарплатні, а у 2019 році ця цифра зросла до понад 902 тис. грн.