Відлучений від Путіна Сурков наговорив гидоти про Україну: як відреагували Пристайко, Аваков і Клімкін

https://racurs.ua/ua/n134323-surkov-nagovoryv-gydoty-pro-ukrayinu-yak-vidreaguvaly-prystayko-avakov.html

Ракурс

Владислав Сурков, недавно звільнений з посади помічника президента РФ Володимира Путіна, який курував український напрямок у політиці Кремля й безпосередньо займався питаннями окупації Донбасу, заявив, що України не існує, й обізвав українців «упертими хохлами».

За його твердженнями, висловленими в інтерв’ю російському сайту «Актуальні коментарі», існує «українство, яке є специфічним розладом розумів».

Сурков не обійшов увагою і Донбас, заявивши, що повернення до складу України було би приниженням для сепаратистів. Також єдиним методом взаємодії Росії та України він назвав «силовий примус до братерства».

Провідні українські політики дали різні оцінки антиукраїнським висловлюванням Суркова. «Ракурс» публікує реакції чинного та колишнього голів МЗС України, а також очільника МВС.

Вадим Пристайко: Політика Росії не змінилася

Росія не змінила своєї агресивної політики щодо України після звільнення Суркова. Водночас серед росіян є різні думки з цього приводу, заявив журналістам нинішній міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Також міністр додав, що не вважає за потрібне коментувати скандальні заяви Суркова, назвавши їх особистою позицією екс-помічника Путіна.

Зараз Україна веде переговори із РФ, а не з Сурковим. Хто такий Сурков? Колишній помічник Путіна. І він може говорити все, що вважає за потрібне. У Росії живе дуже багато людей, які мають різні думки, — заявив Пристайко під час форуму Age of Crimea у Києві.

Арсен Аваков: Не галасуйте, пане відставний шовініст

Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста Суркова. Так відреагував у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він також назвав Суркова закомплексованим «стратегом».

Павло Клімкін: Це вирок Росії та самому Суркову

Водночас екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав у Facebook якомога ширше тиражувати месиджі Суркова і передусім — на Заході.

Почитайте інтерв’ю Суркова, почитайте навіть двічі й обов’язково порадьте всім нашим зарубіжним друзям. У цьому інтерв’ю — весь сенс російської політики, причому викладений максимально прямолінійно і цинічно. Це квінтесенція того, що робила Росія, і того, що робив Сурков, — наголосив екс-дипломат.

Також Клімкін побачив у заявах Суркова безпорадність, оскільки українська нація після Майдану здолала російську систему.

Мета ж російської політики є очевидною — це розчленування України, знищення її як європейської та демократичної держави.

Між тим політичні експерти зазначають, що Сурков ображений через те, що його плани щодо України провалилися й цей напрямок Путін віддав іншому куратору. Але, зважаючи на те, що Сурков повторює кремлівську пропаганду, зокрема, про «братський народ», можна зробити висновок, що в найближчому майбутньому Путін лише посилюватиме агресію проти України з метою її знищення.

Як відомо, 18 лютого Путін підписав указ про звільнення Суркова з посади свого помічника з питань України. Новим кремлівським куратором бойовиків ЛНР і ДНР став Дмитро Козак.