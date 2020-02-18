Владислав Сурков. Фото: ІноЗМІ

https://racurs.ua/ua/n133924-putin-zvilnyv-kuratora-ldnr-surkova.html

Ракурс

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав сьогодні указ про звільнення Владислава Суркова. Сурков займав посаду помічника Путіна і був кремлівським куратором ЛДНР.

Інформація про звільнення Суркова з’явилася на офіційному сайті президента РФ.

Слід уточнити, що про відставку Суркова стало відомо майже місяць тому від джерел із його оточення. Однак, Кремль не поспішав офіційно підтверджувати дану інформацію.

Повідомлялося, що Сурков нібито вирішив покинути свою посаду, у зв’язку зі зміною курсу Кремля щодо українського питання. Однак прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уточнив, що Москва не змінює курс щодо України.

Новим кремлівським куратором ЛДНР став Дмитро Козак. На думку нового помічника президента України Андрія Єрмака, Козак на відміну від Суркова більше налаштований на діалог.