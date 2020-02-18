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Сьогодні в Україні вшановують загиблих учасників Майдану. Фото: Національний музей Революції гідності у Facebook

У Києві відбувається хода пам’яті за Небесною сотнею (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 лют 2020, 19:42
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День героїв Небесної сотні сьогодні відзначають в Україні. У центрі столиці запланована низка заходів на вшанування загиблих борців за незалежність країни.

У Святомихайлівському Золотоверхому соборі з 19.00 до 19.45 триватиме панахида за Небесною сотнею. З 20.00 до 21.00 запланована хода пам’яті на вшанування загиблих героїв Майдану. Про це 18 лютого повідомив Національний музей Революції гідності у Facebook.

Учасники ходи вирушать з площі Михайлівської за наступним маршрутом: вулиця Трьохсвятительська — площа Європейська — вулиця Грушевського — провулок Кріпосний — вулиця Інститутська — алея Героїв Небесної сотні. Після завершення ходи на алеї покладуть квіти та запалять лампадки.

Нагадаємо, сьогодні відзначають шосту річницю жорстоких зіткнень в Києві 18−20 лютого 2014 року, кульмінацією яких став розстріл беззбройних активістів Революції гідності на вулиці Інститутській.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зізнався, що найскладнішою для правоохоронців справою в Україні є розслідування трагічних подій на Майдані в Києві в 2014 році.

Джерело: Ракурс


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