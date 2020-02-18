Сегодня в Украине чествуют погибших участников Майдана. Фото: Национальный музей Революции достоинства в Facebook

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День героев Небесной сотни сегодня отмечают в Украине. В центре столицы запланирован ряд мероприятий в память о погибших борцах за независимость страны.

В Святомихайловском Златоверхом соборе с 19.00 до 19.45 пройдет панихида по Небесной сотне. С 20.00 до 21.00 запланировано шествие памяти в честь погибших героев Майдана. Об этом 18 февраля сообщил Национальный музей Революции достоинства в Facebook.

Участники шествия отправятся с площади Михайловской по следующему маршруту: улица Трехсвятительская — Европейская площадь — улица Грушевского — переулок Крепостной — улица Институтская — аллея Героев Небесной сотни. После завершения шествия на аллее возложат цветы и зажгут лампадки.

Напомним, сегодня отмечают шестую годовщину жестоких столкновений в Киеве 18−20 февраля 2014 года, кульминацией которых стал расстрел безоружных активистов Революции достоинства на улице Институтской.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский признался, что самым сложным для правоохранителей делом в Украине является расследование трагических событий на Майдане в Киеве в 2014 году.