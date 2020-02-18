Владислав Сурков. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n133924-putin-uvolil-kuratora-ldnr-surkova.html

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал сегодня указ об увольнении Владислава Суркова. Сурков занимал должность помощника Путина и являлся кремлевским куратором ЛДНР.

Информация об увольнении Суркова появилась на официальном сайте президента РФ.

Следует уточнить, что об отставке Суркова стало известно почти месяц назад от источников из его окружения. Однако, Кремль не спешил официально подтверждать данную информацию.

Сообщалось, что Сурков якобы решил покинуть свой пост, в связи с изменением курса Кремля относительно украинского вопроса. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва не меняет курс относительно Украины.

Новым кремлевским куратором ЛДНР стал Дмитрий Козак. По мнению нового помощника президента Украины Андрея Ермака, Козак в отличие от Суркова больше настроен на диалог.