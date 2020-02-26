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Ракурс
Андрей Богдан. Фото: Politeka

Взяток не брал, выгоды не искал, а зарплату на благотворительность перечислял — Богдан (ФОТО)

26 фев 2020, 18:48
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Андрей Богдан впервые после увольнения с поста главы Офиса президента решил прокомментировать итоги своей работы на благо Украины.

Небольшой пост бывший чиновник опубликовал в своем Facebook.

Богдан заявил, что новая команда победила на выборах для того, чтобы качественно изменить страну. Была произведена перезагрузка парламента, хотя многие не верили, что это возможно сделать.

В политику пришли новые люди и приняли стратегические законы, которые десятилетиями намеренно тормозились политиками старой формации. Была проведена перезагрузка ЦИК и началась реформа прокуратуры.

Не забыл Богдан упомянуть и о финансовом аспекте. Экс-чиновник утверждает, что никогда не брал взяток и не искал выгоды. Находясь на должности главы Офиса президента, он жил за счет средств, которые ранее заработал на адвокатском поприще.

Богдан заявляет, что не получал зарплаты, а все начисленные деньги перечислял на благотворительность.

Фотокопия справки о зарплате Андрея Богдана. Фото: Facebook

Фотокопия заявления Андрея Богдана. Фото: Facebook

Для подтверждения своих слов Богдан прикрепил фотокопии справки о зарплате и заявления о перечислении зарплаты на счет благотворительного фонда.

Источник: Ракурс


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