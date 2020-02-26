Андрей Богдан. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n134325-vzyatok-ne-bral-vygody-ne-iskal-a-zarplatu-na-blagotvoritelnost-perechislyal-bogdan-foto.html

Ракурс

Андрей Богдан впервые после увольнения с поста главы Офиса президента решил прокомментировать итоги своей работы на благо Украины.

Небольшой пост бывший чиновник опубликовал в своем Facebook.

Богдан заявил, что новая команда победила на выборах для того, чтобы качественно изменить страну. Была произведена перезагрузка парламента, хотя многие не верили, что это возможно сделать.

В политику пришли новые люди и приняли стратегические законы, которые десятилетиями намеренно тормозились политиками старой формации. Была проведена перезагрузка ЦИК и началась реформа прокуратуры.

Не забыл Богдан упомянуть и о финансовом аспекте. Экс-чиновник утверждает, что никогда не брал взяток и не искал выгоды. Находясь на должности главы Офиса президента, он жил за счет средств, которые ранее заработал на адвокатском поприще.

Богдан заявляет, что не получал зарплаты, а все начисленные деньги перечислял на благотворительность.

Для подтверждения своих слов Богдан прикрепил фотокопии справки о зарплате и заявления о перечислении зарплаты на счет благотворительного фонда.