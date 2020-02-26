Земельна реформа. Фото: Особистий рахунок

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Земельна реформа неоднозначно сприймається суспільством. Багато українців побоюються, що після відкриття ринку землі вони втратять свої паї. Ці страхи спробував розвіяти уповноважений президента України з питань землі Роман Лещенко.

Чиновник дав відповіді на болючі «земельні» питання в інтерв’ю «Сьогодні».

За словами Лещенка, особливо сильно з цього приводу переживають жителі сільської місцевості. Люди бояться, що іноземці заберуть їх землю. Чиновник вважає, що дана фобія формувалася протягом багатьох років і не останню роль у цьому процесі зіграла радянська влада.

Лещенко заявив, що ці страхи безпідставні, адже земельна реформа дає право власнику паю не тільки володіти, а й розпоряджатися землею. Причому, щоб передати землю у спадок кому-небудь із родичів, людині не треба вмирати, адже вона матиме право розпоряджатися своєю землею на власний розсуд.

Президент почув людей і прийняв рішення, що питання про дозвіл іноземцям купувати землю буде вирішуватися тільки на референдумі.

Також існує міф про те, що землю скуповуватимуть сотнями і тисячами гектарів по всіх селах. Лещенко вважає, що зібрати всі ділянки в одних руках дуже складно. Наприклад, для того, щоб стати господарем поля площею 100 га доведеться викупити землю у 30 або навіть у 40 осіб, паї яких розташовані поруч один з одним. Якщо скупник не домовиться з декількома людьми, то на полі залишаться не викуплені ділянки, тому робота великогабаритної техніки стане технологічно неефективною.

Лещенко порекомендував українцям не поспішати продавати землю, так як світовий досвід показує, що після проведення земельної реформи ціни на землю починали рости в геометричній прогресії.

На території України знаходяться кращі чорноземи у світі і таких ґрунтів дуже мало. З кожним роком ця земля буде тільки дорожчати.

Лещенко також запевнив, що банки не будуть скуповувати землі, так як фінансові установи не будуть операторами на даному ринку, а також не стануть раптово сільгоспвиробниками. Якщо ж земля перейшла у володіння банку в рахунок непогашеного кредиту, то він повинен провести відчуження даної земельної ділянки протягом двох років через аукціон.

На думку Лещенка, банки самі будуть намагатися якомога швидше продати землю для швидкого погашення понесених збитків через невиплачені кредити.

Чиновник запевнив, що побоюватися того, що всю землю скуплять моментально, не варто. Відповідно до соцопитувань, лише 3−6% власників паїв хочуть зараз продати землю. Крім того, більшість тих, хто хотів продати свою землю, вже зробили це за допомогою різних схем.

Також чиновник уточнив, що рейдерство процвітало, коли право власності на землю було невизначеним. Антирейдерський пакет земельної реформи захистить орендаря і власника землі від незаконного захоплення, а за рейдерство буде передбачена кримінальна відповідальність.