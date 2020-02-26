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Ракурс
Новий коронавірус. Фото: РІА Новости

Новий коронавірус: українець просить уряд евакуювати його з Уханя (ВІДЕО)

26 лют 2020, 21:00
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Новий коронавірус вперше був зафіксований в Ухані, тому переміщення всіх осіб, які перебувають у цьому китайському місті, жорстко контролюється. Українець на ім’я Слава не був евакуйований з Уханя 20 лютого через високу температуру. Але зараз хлопець почувається добре і хоче повернутися в Україну.

З проханням про евакуацію він звернувся до президента України Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та посольства України в Китаї. Слава опублікував в соцмережах відеозвернення.

Українець заявив, що на момент евакуації у нього була підвищена температура, тому йому заборонили підніматися на борт літака. Йому довелося залишитися в Ухані — епіцентрі коронавірусу.

Після трьох аналізів коронавірус у Слави не підтвердився і зараз він почувається добре.

Українець заявив, що він постійно знаходиться на зв’язку з українським посольством, але йому не можуть надати ніякої конкретної інформації щодо евакуації з Уханя.

Зате в посольстві уточнили, що Слава не зможе самостійно покинути територію Китаю, а лише за допомогою посольства України.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Джерело: Ракурс


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