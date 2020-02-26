Новий коронавірус. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n134328-novyy-koronavirus-ukrayinec-prosyt-uryad-evakuuvaty-yogo-z-uhanya-video.html

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Новий коронавірус вперше був зафіксований в Ухані, тому переміщення всіх осіб, які перебувають у цьому китайському місті, жорстко контролюється. Українець на ім’я Слава не був евакуйований з Уханя 20 лютого через високу температуру. Але зараз хлопець почувається добре і хоче повернутися в Україну.

З проханням про евакуацію він звернувся до президента України Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та посольства України в Китаї. Слава опублікував в соцмережах відеозвернення.

«Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України»: Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Українець заявив, що на момент евакуації у нього була підвищена температура, тому йому заборонили підніматися на борт літака. Йому довелося залишитися в Ухані — епіцентрі коронавірусу.

Після трьох аналізів коронавірус у Слави не підтвердився і зараз він почувається добре.

Українець заявив, що він постійно знаходиться на зв’язку з українським посольством, але йому не можуть надати ніякої конкретної інформації щодо евакуації з Уханя.

Зате в посольстві уточнили, що Слава не зможе самостійно покинути територію Китаю, а лише за допомогою посольства України.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).