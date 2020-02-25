МЗС готується евакуювати українців з Уханя. Фото: voemisto.tv

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Евакуація українських громадян, що залишилися в Китайській Народній Республіці опрацьовується фахівцями Міністерства закордонних справ України.

Дипломати займаються організацією евакуації трьох осіб, яких зняли з рейсу з ознаками застуди. Також додому повинна повернутися українка Анастасія Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без свого собаки. Про це 25 лютого повідомив голова парламентського комітету з питань здоровя нації Михайло Радуцький в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Сьогодні начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленк у коментарі цьому ж агентству повідомив, що шестеро із 39 українців у китайській провінції Хубей хочуть евакуюватися в Україну. Це ті громадяни, які не змогли потрапити на літак під час першої евакуації, та ті, хто змінив свою думку.

Наразі посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу та Шанхаї здійснюють постійний моніторинг за консульськими округами, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги, — зазначив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що з круїзного лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині в японському порту через коронавірус, не хочуть евакуюватися в Україну. Поки що про свою відмову від евакуації заявили 24 українців, ще з одним поки не вдалося зв’язатися.