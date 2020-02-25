МИД готовится эвакуировать украинцев из Уханя. Фото: tvoemisto.tv

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Эвакуация украинских граждан, оставшихся в Китайской Народной Республике прорабатывается специалистами Министерства иностранных дел Украины.

Дипломаты занимаются организацией эвакуации трех человек, которых сняли с рейса с признаками простуды. Также домой должна вернуться украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась эвакуироваться без своей собаки. Об этом 25 февраля сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью «Интерфакс-Украина».

Сегодня начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко в комментарии этому же агентству сообщил, что шестеро из 39 украинцев в китайской провинции Хубэй хотят эвакуироваться в Украину. Это те граждане, которые не смогли попасть на самолет во время первой эвакуации, и те, кто изменил свое мнение.

Сейчас посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае осуществляют постоянный мониторинг за консульскими округами, на которые разделена полностью вся КНР, о желании граждан Украины покинуть территорию Китая, а также выявление других возможных нужд и помощи, — отметил Коваленко.

Ранее сообщалось, что из круизного лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту через коронавирус, не хотят эвакуироваться в Украину. Пока что о своем отказе от эвакуации заявили 24 украинцев, еще с одним пока не удалось связаться.