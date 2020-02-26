Новий коронавірус. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n134329-novyy-koronavirus-ukrayinciv-hochut-pereviryaty-test-systemamy-rosiyskogo-pohodjennya-nardep.html

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Новий коронавірус вельми складно піддається діагностиці і для підтвердження SARS-CoV-2 необхідні спеціальні тест-системи. Нардеп з фракції «Голос» Олександра Устінова стверджує, що Україна збирається закуповувати тест-системи російського походження, що не перевірялися на заражених коронавірусом.

Своє розслідування Устінова опублікувала в Facebook.

Нардеп стверджує, що в рішенні РНБО вказана компанія, у якої збираються закуповувати тест-системи для перевірки українців на коронавірус, нібито українського походження.

На думку Устинової, в рішенні спеціально допущені помилки у назві компанії і прізвищі керівника. Так, замість ДіАген написали ДіОген, а замість ЯрИш — ЯрОш.

Устинова вважає, що компанія, у якої закуповуються тест-системи, не має ніякого відношення до їх виробництва. Компанією «ДіАген» володіє компанія «Редвуд ЛТД», яка була створена кілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу — довірену особу колишнього директора юридичного департаменту російської компанії «Євросеть» Тетяни Звездогляд.

За інформацією Устинової, справжні бенефіціари компанії з Росії з понеділка вже знаходяться в Україні. Дане питання супроводжує заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов, який свого часу був соратником Миколи Азарова.

Нардеп стверджує, що лікарні в регіонах України вже отримали листи від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн і реагенти російського походження «Реверта — L» і «РИБО-преп», виробництва компанії AmpliSens (РФ).

Устинова стверджує, що дані тест-системи не перевірялися на інфікованих пацієнтах, так як їх поки не виявлено, а зарубіжні партнери зразки для тестування ще не надали.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).