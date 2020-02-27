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Стрельба в США. Фото: Укринформ
Стрельба на заводе в США: восемь погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n134333-strelba-na-zavode-v-ssha-vosem-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
В США в городе Милуоки, расположенном в штате Висконсин, произошла стрельба. По предварительным данным, насчитывается восемь жертв инцидента.
О стрельбе сообщает агентство ABC News.
Инцидент произошел на территории местного завода пивоваренной компании Molson Coors.
Полиция оцепила место инцидента в районе Стейт-стрит. Правоохранители просят жителей города объезжать место происшествия и выбрать для поездок другие маршруты.
Подробности инцидента и причины стрельбы не сообщаются.
Есть информация, что стрелок мертв.
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