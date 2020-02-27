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Ракурс
Стрельба в США. Фото: Укринформ

Стрельба на заводе в США: восемь погибших (ФОТО, ВИДЕО)

27 фев 2020, 01:29
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В США в городе Милуоки, расположенном в штате Висконсин, произошла стрельба. По предварительным данным, насчитывается восемь жертв инцидента.

О стрельбе сообщает агентство ABC News.

Стрельба в США. Фото: ABC News

Инцидент произошел на территории местного завода пивоваренной компании Molson Coors.

Стрельба в США. Фото: ABC News

Полиция оцепила место инцидента в районе Стейт-стрит. Правоохранители просят жителей города объезжать место происшествия и выбрать для поездок другие маршруты.

Подробности инцидента и причины стрельбы не сообщаются.

Есть информация, что стрелок мертв.


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