Стрельба в США. Фото: Укринформ

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Ракурс

В США в городе Милуоки, расположенном в штате Висконсин, произошла стрельба. По предварительным данным, насчитывается восемь жертв инцидента.

О стрельбе сообщает агентство ABC News.

Инцидент произошел на территории местного завода пивоваренной компании Molson Coors.

Полиция оцепила место инцидента в районе Стейт-стрит. Правоохранители просят жителей города объезжать место происшествия и выбрать для поездок другие маршруты.

Подробности инцидента и причины стрельбы не сообщаются.

Есть информация, что стрелок мертв.