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Новый коронавирус. Фото: Liter.kz

Новорожденный ребенок полностью излечился от COVID-19 без лекарств (ФОТО)

27 фев 2020, 00:54
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Новый коронавирус вовсе не является смертельным приговором. Это доказала новорожденная китаянка из города Ухань. Малышка за 17 дней без каких-либо лекарств избавилась от коронавирусной инфекции.

О выздоровлении новорожденной девочки сообщает The Mirror.

Малышка Сяо Сяо родилась недавно в одной из больниц Уханя. У одного из родителей девочки был диагностирован COVID-19.

Девочка родилась зараженной коронавирусом, кроме этого, врачи обнаружили у Сяо Сяо незначительный порок сердца.

Новорожденная Сяо Сяо, победившая коронавирус. Фото: The Mirror

Следует отметить, что девочка довольно легко переносила инфекцию, симптомы были не тяжелыми и медики решили не вводить новорожденной противовирусные препараты.

Медики сообщили, что у девочки не было трудностей с дыханием, не наблюдался кашель и лихорадка. Поэтому девочке вводились препараты только для поддержания работы сердца.

Спустя 17 дней новорожденная самостоятельно победила смертельную инфекцию. Отсутствие коронавируса подтвердили четыре теста.


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