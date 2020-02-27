Новий коронавірус. Фото: Liter.kz

https://racurs.ua/ua/n134332-novonarodjena-dytyna-povnistu-vylikuvalasya-vid-covid-19-bez-likiv-foto.html

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Новий коронавірус зовсім не є смертельним вироком. Це довела новонароджена китаянка з міста Ухань. Малятко за 17 днів без будь-яких ліків позбулося коронавірусної інфекції.

Про одужання новонародженої дівчинки повідомляє The Mirror.

Маленька Сяо Сяо народилася недавно в одній із лікарень Уханя. У одного з батьків дівчинки було діагностовано COVID-19.

Дівчинка народилася зараженою коронавірусом, крім цього, лікарі виявили у Сяо Сяо незначний порок серця.

Слід зазначити, що дівчинка досить легко переносила інфекцію, симптоми були не важкими і медики вирішили не вводити новонародженій противірусні препарати.

Медики повідомили, що у дівчинки не було труднощів з диханням, не спостерігався кашель та лихоманка. Тому дівчинці вводилися препарати тільки для підтримки роботи серця.

Через 17 днів новонароджена самостійно перемогла смертельну недугу. Відсутність коронавірусу підтвердили чотири тести.