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Ракурс
Карта поширення коронавірусу. Фото: Twitter

Новий коронавірус: в Грузії зафіксовано перший випадок зараження (КАРТА)

27 лют 2020, 00:05
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Новий коронавірус дістався до Грузії. У країні зафіксовано перший випадок зараження смертельною інфекцією. Зараженим виявився чоловік, який нещодавно повернувся до Грузії з Ірану через Азербайджан.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Грузії Катерина Тікарадзе під час брифінгу.

Чиновниця повідомила, що зараженому чоловікові близько 50 років і наразі він знаходиться в карантинному боксі Центральної інфекційної лікарні Тбілісі.

Чоловік подорожував з другом по Ірану і повертався до Грузії через Азербайджан. На грузинському кордоні у нього були виявлені симптоми вірусу.

Тікарадзе стверджує, що чоловік був доставлений до лікарні на спеціальному автомобілі і по дорозі він ні з ким не контактував.

Наразі у госпіталізованого чоловіка не спостерігаються клінічні прояви COVID-19 і немає високої температури.

Також у Румунії та Норвегії зафіксовані перші випадки зараження коронавірусом. У Швеції зафіксовано другий випадок інфікування SARS-CoV-2.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Джерело: Ракурс


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