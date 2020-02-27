Карта поширення коронавірусу. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n134331-novyy-koronavirus-v-gruziyi-zafiksovano-pershyy-vypadok-zarajennya-karta.html

Ракурс

Новий коронавірус дістався до Грузії. У країні зафіксовано перший випадок зараження смертельною інфекцією. Зараженим виявився чоловік, який нещодавно повернувся до Грузії з Ірану через Азербайджан.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Грузії Катерина Тікарадзе під час брифінгу.

Чиновниця повідомила, що зараженому чоловікові близько 50 років і наразі він знаходиться в карантинному боксі Центральної інфекційної лікарні Тбілісі.

Чоловік подорожував з другом по Ірану і повертався до Грузії через Азербайджан. На грузинському кордоні у нього були виявлені симптоми вірусу.

Тікарадзе стверджує, що чоловік був доставлений до лікарні на спеціальному автомобілі і по дорозі він ні з ким не контактував.

Наразі у госпіталізованого чоловіка не спостерігаються клінічні прояви COVID-19 і немає високої температури.

Також у Румунії та Норвегії зафіксовані перші випадки зараження коронавірусом. У Швеції зафіксовано другий випадок інфікування SARS-CoV-2.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).