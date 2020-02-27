Карта распространения коронавируса. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n134331-novyy-koronavirus-v-gruzii-zafiksirovan-pervyy-sluchay-zarajeniya-karta.html

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Новый коронавирус добрался до Грузии. В стране зафиксирован первый случай заражения смертельной инфекцией. Зараженным оказался мужчина, который недавно вернулся в Грузию с Ирана через Азербайджан.

Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе во время брифинга.

Чиновница сообщила, что зараженному мужчине около 50 лет и в настоящее время он находится в карантинном боксе Центральной инфекционной больницы Тбилиси.

Мужчина путешествовал с другом по Ирану и возвращался в Грузию через Азербайджан. На грузинской границе у него были обнаружены симптомы вируса.

Тикарадзе утверждает, что мужчина был доставлен в больницу на специальном автомобиле и по дороге он ни с кем не контактировал.

В настоящее время у госпитализированного мужчины не наблюдаются клинические проявления COVID-19 и нет высокой температуры.

Также в Румынии и Норвегии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. В Швеции зафиксирован второй случай инфицирования SARS-CoV-2.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).