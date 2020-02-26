Земельная реформа. Фото: РБК-Украина

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Земельная реформа требует десяти базовых законов, которые планируется принять до конца текущего года. Данные законы станут основой для запуска рынка земли в Украине. После этого законодательство будет дорабатываться и совершенствоваться.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам земли Роман Лещенко в интервью «Сегодня».

Лещенко уточнил, что земельная реформа — это затяжной процесс и ее реализация займет несколько лет. Украинское правительство во многом копирует и анализирует в данном вопросе опыт Польши.

Чиновник отметил, что в Польше земельная реформа продолжается уже 15 лет. Тем не менее, поляки продолжают ее дорабатывать и совершенствовать. В частности, польские законодатели очень оперативно реагируют на появление новых спекуляций на рынке земли.

В Украине насчитывается около 42 млн га сельскохозяйственных земель, поэтому невозможно ограничиться лишь одним пакетом законодательных инициатив. Нужен комплексный подход к данному вопросу, но не исключены неточности, которые правительство будет исправлять в процессе работы.

Лещенко не придерживается мнения, что сначала нужно принять все нормативные документы, а лишь потом запускать продажу земли. По мнению чиновника, оптимальным вариантом является принятия основных законов по земле, а потом в процессе запуска земельной реформы принимать второстепенные законы и совершенствовать уже принятые с учетом всех изменения на рынке земли.