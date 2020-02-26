Рівняємося на Польщу: у Зеленського попередили, що земельна реформа може тривати рокамиhttps://racurs.ua/ua/n134330-rivnyaiemosya-na-polschu-u-zelenskogo-poperedyly-scho-zemelna-reforma-moje-tryvaty-rokamy.htmlРакурс
Земельна реформа вимагає десяти базових законів, які планується прийняти до кінця поточного року. Дані закони стануть основою для запуску ринку землі в Україні. Після цього законодавство буде доопрацьовуватися і вдосконалюватися.
Про це заявив уповноважений президента України з питань землі Роман Лещенко в інтерв’ю «Сьогодні».
Лещенко уточнив, що земельна реформа — це затяжний процес і її реалізація займе кілька років. Український уряд багато в чому копіює і аналізує у даному питанні досвід Польщі.
Чиновник зазначив, що в Польщі земельна реформа триває вже 15 років. Проте, поляки продовжують її допрацьовувати та вдосконалювати. Зокрема, польські законодавці дуже оперативно реагують на появу нових спекуляцій на ринку землі.
В Україні налічується близько 42 млн га сільськогосподарських земель, тому неможливо обмежитися лише одним пакетом законодавчих ініціатив. Потрібен комплексний підхід до даного питання, але не виключені неточності, які уряд буде виправляти в процесі роботи.
Лещенко не дотримується думки, що спочатку потрібно прийняти всі нормативні документи, а лише потім запускати продаж землі. Чиновник вважає, що оптимальним варіантом є прийняття основних законів по землі, а потім в процесі запуску земельної реформи приймати другорядні закони і вдосконалювати вже прийняті з урахуванням усіх змін на ринку землі.