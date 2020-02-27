Стрілянина в США. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n134333-strilyanyna-na-zavodi-v-ssha-visim-zagyblyh-foto-video.html

Ракурс

У США в місті Мілвокі, розташованому в штаті Вісконсін, сталася стрілянина. За попередніми даними, налічується вісім жертв інциденту.

Про стрілянину повідомляє агентство ABC News.

Інцидент стався на території місцевого заводу пивоварної компанії Molson Coors.

Поліція оточила місце інциденту в районі Стейт-стріт. Правоохоронці просять жителів міста об’їжджати місце події і вибрати для поїздок інші маршрути.

Подробиці інциденту і причини стрілянини не повідомляються.

Є інформація, що стрілок мертвий.