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Стрілянина в США. Фото: Укрінформ

Стрілянина на заводі в США: вісім загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

27 лют 2020, 01:29
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У США в місті Мілвокі, розташованому в штаті Вісконсін, сталася стрілянина. За попередніми даними, налічується вісім жертв інциденту.

Про стрілянину повідомляє агентство ABC News.

Стрельба в США. Фото: ABC NewsІнцидент стався на території місцевого заводу пивоварної компанії Molson Coors.

Стрельба в США. Фото: ABC NewsПоліція оточила місце інциденту в районі Стейт-стріт. Правоохоронці просять жителів міста об’їжджати місце події і вибрати для поїздок інші маршрути.

Подробиці інциденту і причини стрілянини не повідомляються.

Є інформація, що стрілок мертвий.


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