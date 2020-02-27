Коронавірус шириться Європою. Карта: google.com/maps

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Новий коронавірус SARS-Cov-2 вперше зафіксували на території Данії та Естонії.

В Естонії небезпечним вірусом заразився іноземець, який живе в країні на постійній основі. Чоловік повернувся з Ірану 26 лютого. Наразі він перебуває в ізоляції. Це перший випадок зараження коронавірусом в Естонії. Про це 27 лютого повідомляє BNO News у своєму Twitter.

Першого інфікованого китайським коронавірусом виявили й у Данії. Заражений недавно повернувся в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії. Наразі він перебуває на домашньому карантині.

Новий випадок зараження сьогодні виявили в Іраку, ще одна смерть зафіксована в Південній Кореї. Повідомляється про 334 нових заражених в Південній Кореї. У США коронавірус зафіксували в однієї особи на території штату Каліфорнія.

Агентство Yonhap із посиланням на представника уряду Північної Кореї пише, що кордони КНДР будуть закритими до тих пір, поки не з’являться ефективні способи діагностики та лікування коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, китайським коронавірусом захворіла українка в Італії. Це перший випадок інфікування серед українців. 26-річна дівчина із Кремони в Ломбардії, де вона живе і працює, відчула нездужання після декількох днів відпочинку в Монтано-Антилії.