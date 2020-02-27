Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n134339-danilov-koronavirus-ne-zafiksirovali-u-89-evakuirovannyh-ukraincev-iz-uhanya.html

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Результаты тестов эвакуированных из Китая украинцев показали, что они по состоянию на 27 февраля не заболели на китайский коронавирус.

Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на сегодня не инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных 22 февраля, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

В следующий раз подобные анализы будут собирать у эвакуированных, находящихся на карантине, 1 марта.

Как известно, вчера заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксировали повышение температуры.

Напомним, 22 февраля в Новых Санжарах эпидемиологи собрали биологический материал из носовой полости украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из китайского города Ухань. Собранные анализы проверяли в одной из лабораторий Киева.