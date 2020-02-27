Коронавірус в Італії: у МЗС підтвердили інфікування 26-річної українки

Світом продовжує поширюватися новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n134342-koronavirus-v-italiyi-u-mzs-pidtverdyly-zarajennya-26-richnoyi-ukrayinky.html

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Інфікування в Італії 26-річної українки коронавірусом підтвердили в Міністерстві закордонних справ (МЗС) України.

Ця громадянка працює в Італії, її стан некритичний, зазначив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє агентство «Укрінформ».

За його словами, українка, у котрої виявили коронавірус, працює в північному італійському місті Кремона (Ломбардія). Вона їздила на південь Італії, щоб провідати батьків, котрі проживають у Чіленто (провінція Салерно).

Наразі українка перебуває в інфекційному відділені лікарні «Котуньо» в Неаполі, її стан некритичний. На карантин помістили родичів, котрих вона провідувала.

Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою «Спаланцані» в Римі, — зазначив Погорельцев.

Загалом в Італії вже виявлено 453 випадки інфікування новим коронавірусом, 19 людей перебувають у тяжкому стані. 12 людей померли, троє вилікувалися.

Загалом у світі зафіксовано понад 82,1 тис. випадків інфікування, понад 2.7 тис. людей померли, здебільшого в китайській провінції Хубей, яка є осередком спалаху цього захворювання.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, випадки інфікування коронавірусом SARS-Cov-2 вже зафіксували на території Данії та Естонії.