Коронавірус в Італії. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134354-koronavirus-v-italiyi-mzs-poky-ne-zbyraietsya-evakuyovuvaty-ukrayinciv-karta.html

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Евакуація громадян України з Італії, яку охопила епідемія коронавірусу SARS-Cov-2, поки що не планується.

Консульська служба перебуває на постійному зв’язку з українцями, які перебувають за кордоном, в тому числі і в Італії. Про це 27 лютого заявив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко в коментарі «Українським новинам».

На даний момент, про евакуацію з Італії українців, не йдеться, — зазначив Коваленко та додав, що всі прохання громадян України враховуються.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що коронавірусом в Італії інфікувалася 26-річна українка. Ця громадянка працює в італійському місті Кремона, її стан некритичний. Жінка їздила на південь Італії, щоб провідати батьків, котрі проживають у Чіленто.

Загалом в Італії вже виявлено 453 випадки інфікування новим коронавірусом, 19 людей перебувають у тяжкому стані. Ще 12 людей померли, троє вилікувалися.