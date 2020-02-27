Борис Джонсон и Дональд Трамп, фото: Shealah Craighead

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут посетить Киев, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 8 мая.

Об этом издание The Guardian сообщает со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что западные дипломаты в настоящее время ищут выход из сложной ситуации, возникшей в связи с этим запланированным президентом РФ Владимиром Путиным парадом в Москве.

Неучастие в нем Трампа и Джонсона на фоне того, что президент Франции Эммануэль Макрон, не посоветовавшись с союзниками по НАТО, уже принял приглашение Путина, подчеркнет западные разногласия и рискует выглядеть неуважением к общим жертвам победы над нацизмом.

С другой стороны, участие может выглядеть как молчаливое согласие с российским военным авантюризмом. Кроме того, перед западными лидерами на параде могут маршировать военные части, причастные к войне на Донбассе, оккупации Крыма или бомбардировкам мирного населения в Сирии.

Среди вариантов, которые рассматриваются как компромиссные в Вашингтоне и Лондоне, — участие лидеров в возложении венков в Москве, но избежание военного парада, и совместное заявление, которое дистанцируется от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания Кремлем истории, отмечает издание.

Другой вариант — сбалансировать посещение Москвы с участием в церемониях, которые пройдут в Украине накануне, 8 мая.

Киев усердно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более подходящий способ увековечить память о страданиях во время Второй мировой войны, не рискуя поддержать агрессию России, — отмечает издание.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп подписал указ, которым еще на год продлевается действие санкции, введенных в отношении России из-за ее агрессии относительно Украины.