Борис Джонсон та Дональд Трамп, фото: Shealah Craighead

https://racurs.ua/ua/n134353-tramp-i-djonson-mojut-pryletity-do-kyieva-dlya-uchasti-v-zahodah-prysvyachenyh-zakinchennu.html

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Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон можуть відвідати Київ, щоб взяти участь у заходах з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни 8 травня.

Про це видання The Guardian повідомляє з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що західні дипломати наразі шукають вихід зі складної ситуації, яка виникла у зв’язку з цим запланованим президентом РФ Володимиром Путіним парадом у Москві.

Неучасть у ньому Трампа та Джонсона на тлі того, що президент Франції Еммануель Макрон, не порадившись із союзниками по НАТО, вже прийняв запрошення Путіна, підкреслить західні розбіжності та ризикує виглядати неповагою до загальних жертв перемоги над нацизмом.

З іншого боку, участь може виглядати як мовчазна згода з російським військовим авантюризмом. Крім того, перед західними лідерами на параді можуть маршувати військові частини, причетні до війни на Донбасі, окупації Криму чи бомбардувань мирного населення в Сирії.

Серед варіантів, які розглядаються як компромісні у Вашингтоні та Лондоні, — участь лідерів у покладанні вінків у Москві, але уникнення військового параду, та спільна заява, яка дистанціюється від військових операцій Путіна в Сирії та Україні й переписування Кремлем історії, зазначає видання.

Інший варіант — збалансувати відвідування Москви за участю в церемоніях, що відбуватимуться в Україні напередодні, 8 травня.

Київ наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш підходящий спосіб увічнити пам’ять про страждання під час Другої світової війни, не ризикуючи підтримати агресію Росії, — наголошує видання.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ, яким ще на рік продовжується дія санкції, запроваджених стосовно Росії через її агресію щодо України.