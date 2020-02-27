МЗС повідомило, скільки українських моряків загадково зникли у відкритому морі у 2019-2020 роках / Фото: flickr

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Ракурс

Українські моряки загадково зникають із суден у відкритому морі. Як нещодавно повідомляв «Ракурс», у січні-лютому з’явилася інформація про три таких випадки: спершу поблизу берегів США зник безвісти 41-річний Денис Литвиненко, потім на шляху судна з Еквадору до Панами зник 36-річний Євген Масленніков, згодом така ж доля спіткала 32-річного Олександра Горяєва. Сім’ї зниклих громадян України не мають інформації про те, що сталося з їхніми рідними. «Ракурс» поцікавився в Міністерства закордонних справ, скільки українських моряків зникли у відкритому морі у 2019−2020 роках.

Станом на 24 лютого, окрім вищенаведених випадків, в Департаменті консульської служби МЗС України відсутні відомості щодо зникнення інших моряків — громадян України в поточному році. При цьому, в ДКС МЗС наявні відомості щодо чотирьох випадків зникнення українських моряків у 2019 році, — повідомили у МЗС на запит «Ракурсу».

Також у зовнішньополітичному відомстві додали, що пошуково-рятувальні операції за наслідками трьох інцидентів у 2020 році «позитивних результатів не мали». Окрім цього в МЗС повідомили:

21 січня в Атлантичному океані екіпажем судна GREEN ITALIA встановлено факт зникнення кока — громадянина України Євгена Масленнікова. 22 січня з борту судна Star Aquila, яке перебувало на якірній стоянці біля міста Мобіл (штат Алабама, США), також зник громадянин України Денис Литвиненко. 8 лютого в Оманському морі на судні Victoriya екіпажем не виявлено на борту другого помічника капітана — Олександра Горяєва.

Профільне міністерство доручило усім причетним закордонним дипломатичним установам України вжити заходів щодо отримання результатів пошуково-рятувальних робіт, а також розслідування зникнення українців.

Нагадаємо, вперше про загадкове зникнення українських моряків повідомлялося 19 лютого.