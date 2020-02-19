Загадкове зникнення: кілька українських моряків щезли на різних суднах. Фото: seafarersjournal.com

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Українські моряки загадково зникають із суден у відкритому морі. За останні два тижні сталося три аналогічні випадки. Сім’ї зниклих українців не мають інформації про те, що сталося та де перебувають їхні рідні.

Спершу поблизу берегів США безвісти зник 41-річний Денис Литвиненко. Його дружина стверджує, що від чоловіка вже місяць немає звісток. Судновласник заявив, що той начебто не вийшов на роботу й раптово щез із власної каюти, причому — посеред океану. Про це йдеться в сюжеті ТСН, який опубліковано на YouTube.

Нам кажуть, що з нами зв’яжуться, нададуть інформацію найближчим часом. Але, на жаль, на листи, які мама Дениса надсилала, ніхто не відповідає, — заявила дружина зниклого моряка.

Другий зниклий — 36-річний Євген Масленников, який загубився під час переходу судна GREEN ITALIA з Еквадору до Панами. Так само з судна «Вікторія» зник і 32-річний Олександр Горяєв. Сталося це в нейтральних водах Перської затоки на шляху до Ірану.

Правозахисники пояснюють, що найчастіше моряки щезають внаслідок конфлікту екіпажу на борту або нещасного випадку, коли людина потрапляє за борт. Пошуки таких людей проводять формально, бо судновласнику невигідно повідомляти про такі події на судні. Зниклими безвісти таких осіб вважають після шести місяців із часу зникнення. Якщо за цей час їх не знайдуть живими, сім’ї отримають страховку — від 50 до 300 тис. дол.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України заявили, що ці справи перебувають на особливому контролі.

Нагадаємо, 15 серпня кенійські пірати атакували вантажне судно «Мармалайта», яке належить данській компанії «Ультрабалк» й слідувало під прапорoм Антигуа і Барбуди. Вони захопили у полон одного українця та ще сімох осіб.