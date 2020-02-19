Загадочное исчезновение: несколько украинских моряков пропали на разных судах. Фото: seafarersjournal.com

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Ракурс

Исчезли с судов три украинских моряка за последние две недели. Семьи украинцев не владеют информацией о том, где их родные и что произошло.

Сначала без вести пропал у берегов США 41-летний Денис Литвиненко. Его жена утверждает, что от мужа уже месяц нет вестей. Судовладелец заявил, что тот якобы не вышел на работу и внезапно исчез из собственной каюты, посреди океана. Об этом говорится в сюжете ТСН, который опубликован на YouTube.

Нам говорят, что с нами свяжутся, предоставят информацию в ближайшее время. Но, к сожалению, на письма, которые мама Дениса присылала, никто не отвечает, — заявила жена пропавшего моряка.

Второй пропавший — 36-летний Евгений Масленников, который потерялся на переходе судна GREEN ITALIA из Эквадора в Панаму. Впоследствии с судна «Виктория» исчез и 32-летний Александр Горяев. Произошло это в нейтральных водах Персидского залива на пути к Ирану.

Правозащитники объясняют, что чаще всего моряки исчезают вследствие конфликта экипажа на борту или несчастного случая, когда человек попадает за борт. Поиски таких людей проводят формально, потому что судовладельцу невыгодно сообщать о таких событиях на судне. Пропавшими без вести таких лиц считают после шести месяцев со времени исчезновения. Если за это время их не найдут живыми, семьи получат страховку — от 50 до 300 тыс. долл.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что эти дела находятся на особом контроле.

Напомним, 15 августа кенийские пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежит датской компании «Ультрабалк» и следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты захватили в плен одного украинца и еще семь человек.