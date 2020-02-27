У справі Гандзюк провели нові обшуки. Фото: kriminalukraine.com.ua

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Правоохоронці виявили нові обставини у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Офіс Генерального прокурора та прокуратура Херсонської області спільно з СБУ вчора повідомили про підозру чотирьом особам, у тому числі керівнику злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їх майна з метою залякування та припинення громадської діяльності. Про це 27 лютого повідомляє прес-служба ОГ.

Повідомлено про підозру керівнику злочинної організації — екс-помічнику народного депутата попередніх скликань, який наразі арештований. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам, — зазначили у відомстві.

Зловмисники підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України). Правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів.

Також зазначається, що суд дозволив перевести окремих співучасників нападу на Гандзюк до установи попереднього ув’язнення в Києві для участі у слідчих та процесуальних діях. Йдеться про осіб, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року.

Нагадаємо, суд болгарського міста Бургас ухвалив рішення про екстрадицію в Україну затриманого раніше Олексія Москаленка (Левіна), підозрюється у причетності до вбивства активістки з Херсону Катерини Гандзюк.