В деле Гандзюк провели новые обыски. Фото: kriminalukraine.com.ua

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Правоохранители обнаружили новые обстоятельства по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Офис Генерального прокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ вчера сообщили о подозрении четырем лицам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ОП.

Сообщено о подозрении руководителю преступной организации — экс-помощнику народного депутата предыдущих созывов, который сейчас арестован. Также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения другим соучастникам, — отметили в ведомстве.

Злоумышленники подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины). Правоохранители провели 10 обысков по местам проживания фигурантов.

Также отмечается, что суд разрешил перевести отдельных соучастников нападения на Гандзюк в учреждения предварительного заключения в Киеве для участия в следственных и процессуальных действиях. Речь идет о лицах, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года.

Напомним, суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Москаленко (Левина), который подозревается в причастности к убийству активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.