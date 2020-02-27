Угрозы Зеленскому: ГБР через суд добилось истребования у Google видео с Фединой и Звиробий

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София Федина и Маруся Звиробий из-за своего видео с провокационными заявлениями в адрес президента Владимира Зеленского стали фигурантами производства Государственного бюро расследований. В ГБР считают, что видео содержит угрозы в адрес главы государства, поэтому обратились в суд с требованием обязать компанию Google предоставить следователям доступ к скандальному ролику.

Печерский районный суд Киева удовлетворил требование ГБР об истребовании этого видео у Google, сообщают «Українські новини» со ссылкой на материалы суда.

Обращение ГБР в суд о предоставлении временного доступа к материалам, которые являются собственностью американской компании Google LLC, произошло 19 февраля.

Суд разрешил ознакомиться и изъять у Google информацию о Федине, которая создала на видеохостинге YouTube собственный канал, путем изъятия в электронном или распечатанном виде, либо записав на оптический носитель информации (флэш-накопитель, оптический диск).

Кроме того, следователь может получить доступ ко всей информации об обстоятельствах загрузки на YouTube скандального видео «София Федина и Маруся Зверобой. Львовский мега стрим… потому что кто-то думает, что бессмертен…», в частности, это:

время и место загрузки ролика;

IP-адрес отправителя;

данные о пользователе, который загрузил видео.

Также Google должен предоставить оригинал указанной записи, а в случае невозможности предоставления оригинала — его копию.

Напомним, что видео, на котором волонтер Звиробий и депутат Верховной Рады Федина комментируют разговор президента с ветеранами АТО в Золотом Луганской области, было обнародовано 26 октября прошлого года. На видео также звучала нецензурная брань в адрес Зеленского.

10 февраля Печерский суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства. 12 февраля ГБР вручило Федине подозрение в угрозах в адрес Зеленского.