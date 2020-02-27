Погрози Зеленському: ДБР через суд домоглося витребування в Google відео з Фединою і Звіробій

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Софія Федина та Маруся Звіробій через своє відео з провокаційними заявами на адресу президента Володимира Зеленського стали фігурантами розслідування Державного бюро розслідувань. У ДБР вважають, що відео містить погрози на адресу глави держави, тож звернулися до суду з вимогою зобов’язати компанію Google надати слідчим доступ до скандального ролика.

Печерський районний суд Києва задовольнив вимогу ДБР про витребування цього відео у Google, повідомляють «Українські новини» із посиланням на матеріали суду.

Звернення ДБР до суду щодо надання тимчасового доступу до матеріалів, які є власністю американської компанії Google LLC, відбулося 19 лютого.

Суд дозволив ознайомитися й вилучити у Google інформацію про Федину, яка створила на відеохостингу YouTube власний канал, шляхом вилучення в електронному або роздрукованому вигляді чи запису на оптичний носій інформації (флеш-накопичувач, оптичний диск).

Окрім цього, слідчий має отримати доступ до всієї інформації про обставини завантаження на YouTube скандального відео «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім… бо хтось думає, що безсмертний…», зокрема, це:

час і місце завантаження ролика;

IP-адреса відправника;

дані про користувача, який завантажив відеозапис.

Також Google має надати оригінали зазначеного запису, а у випадку неможливості надати оригінал — його копію.

Нагадаємо, що відео, на якому волонтер Звіробій і депутат Верховної Ради Федина висловлюються щодо розмови президента з ветеранами АТО в Золотому Луганської області, було оприлюднено 26 жовтня минулого року. На відео також звучала нецензурна лайка на адресу Зеленського.

10 лютого Печерський суд обрав Звіробій запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. 12 лютого ДБР вручило Федині підозру в погрозах на адресу Зеленського.