Справи Вілкула та Колєснікова закрили за термінами давності. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n134349-navischo-pospishaty-spravy-vilkula-ta-koliesnikova-zakryly-za-terminamy-davnosti.html

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Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков, колишні народні депутати України, вже не є фігурантами кримінальних проваджень.

Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх нардепів «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності за термінами давності. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на дані реєстру судових рішень.

За даними прокуратури, кримінальні провадження стосовно колишніх чиновників були розслідувані та восени минулого року направлені до суду. Суд, у свою чергу, розглядаючи кримінальні провадження по суті, прийшов до висновку, що Вілкула та Колєснікова треба звільнити від кримінальної відповідальності через те, що термін притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

Таким чином, колишні нардепи вважаються винними в скоєнні злочину, вважаються такими, що мають судимість, але кримінальне покарання вони не нестимуть у зв’язку зі спливом термінів давності.

Вілкула та Колєснікова звинувачували за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. За такі злочини термін давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років. Проте після направлення проваджень до суду звинувачення змінили на ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу, що є вже злочином середньої тяжкості з термінами давності п’ять років.

Як повідомлялося, Вілкулу та Колєснікову 5 вересня 2019 року повідомили про підозру у зловживанні владою. За даними прокуратури, їхні дії спричинили для держави збитки на мільйони гривень. Слідчі вважають, що Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, надавав сільськогосподарські ділянки для потреб гірничо-збагачувальних комбінатів. Колєснікову, який очолив область після Вілкула, закидають заподіяння збитків державі на суму понад 16 млн грн.