Дмитро Кулеба, фото: прес-служба КМУ

https://racurs.ua/ua/n134348-ukrayina-zmoje-vstupyty-do-nato-navit-z-tymchasovo-okupovanymy-terytoriyamy-vvajaie-vice-premier.html

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Вступ України до НАТО можливий навіть у ситуації, коли частина територій нашої держави є тимчасово окупованими країною-агресором.

Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, відповідаючи на питання у своєму Твіттері.

Віце-прем'єр зазначив, що заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) Україна подала ще в 2008 році і її тоді прийняли до розгляду.

Також він нагадав, що Україна нещодавно подала заявку на членство в програмі NATO Enhanced Opportunity Partnership (ЕОР), яка надає статус партнера з розширеними можливостями.

Інтеграція незворотна, — переконаний Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2019 року Кулеба заявив, що Україні не потрібно подавати повторної заявки на Членство в НАТО, оскільки подана в 2008 році заявка досі лишається чинною.