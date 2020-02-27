Аварія на Львівщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n134347-na-lvivschyni-marshrutka-zitknulasya-z-legkovykom-ie-zagyblyy-ta-postrajdali-foto.html

Ракурс

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 лютого на автодорозі «Київ-Чоп» у місті Дубляни Жовківського району Львівської області.

Попередньо встановлено, що вчора о 19.00 зіштовхнулися автомобіль Volkswagen Jetta (Фольксваген Джета), яким керував 29-річний мешканець Пустомитівського району та маршрутний автобус БАЗ сполученням «Львів-Дубляни», під керуванням 49-річного львів’янина. Про це повідомила прес-служба головного управління Національної поліції у Львівській області.

Внаслідок ДТП загинув водій легкового авто, а його 16-річний пасажир був госпіталізований з травмами. Медична допомога знадобилася й водію автобуса та п’ятьом пасажирам.

Правоохоронці за фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, 26 лютого у Львівській області на автодорозі «Київ-Чоп» сталася дорожньо-транспортна пригода. Неподалік села Чишки Пустомитівського району зіштовхнулися шість автомобілів, внаслідок аварії постраждали троє осіб.