Масштабна ДТП під Львовом. Фото: varta1.com.ua

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Дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Чишки Пустомитівського району.

Попередньо встановлено, що мешканець Закарпатської області, керуючи вантажівкою DAF, скоїв попутне зіткнення з автомобілем DaciaLogan, який в свою чергу зіткнувся з автобусом «БАЗ», що їхав попереду. Далі автобус та легковик зіткнулися ще з двома автомобілями. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції в Львівській області.

Внаслідок зіткнення автомобіль Renault Logan перетворився на металобрухт. У ДСНС наголосили, що рятувальникам довелося розрізати конструкції машини для того, щоб деблокувати 38 річного водія та 10 річного пасажира. Їх обох із важкими травмами госпіталізували в лікарні Львова. Також карета швидкої допомоги забрала з місця події водія автомобіля FIAT.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 24 лютого в Києві на проспекті Миколи Бажана маршрутне таксі, врізалося в задню частину вантажівки. В салоні маршрутного таксі в момент ДТП перебували люди, загалом постраждали 15 осіб, 11 госпіталізували.