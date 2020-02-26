Масштабное ДТП под Львовом. Фото: varta1.com.ua

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Дорожно-транспортное происшествие произошло во Львовской области на автодороге «Киев-Чоп» возле села Чишки Пустомытовского района.

Предварительно установлено, что житель Закарпатской области, управляя грузовиком DAF, совершил попутное столкновение с автомобилем Dacia Logan, который в свою очередь столкнулся с автобусом «БАЗ», который ехал впереди. Дальше автобус и легковушка столкнулись еще с двумя автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции во Львовской области.

В результате столкновения автомобиль Renault Logan превратился в металлолом. В ГСЧС отметили, что спасателям пришлось разрезать конструкции машины для того, чтобы деблокировать 38 летнего водителя и 10-летнего пассажира. Их обоих с тяжелыми травмами госпитализировали в больницы Львова. Также карета скорой помощи забрала с места происшествия водителя автомобиля FIAT.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 24 февраля в Киеве на проспекте Николая Бажана маршрутное такси врезалось в заднюю часть грузовика. В салоне маршрутного такси в момент ДТП находились люди, всего пострадали 15 человек, 11 были госпитализированы.